В сеть слили слайд с презентации видеокарт Intel

Недавно мы опубликовали официальные тесты первой видеокарты Intel для настольных ПК, A380, и теперь у нас есть кое-что интересное для наших читателей. Нам удалось заполучить полную официальную линейку (выпуск которой запланирован на ближайшее время) графических процессоров Arc A-Series для настольных ПК. Это включает в себя позиционирование цены и производительности, TDP и конфигурации памяти. Имейте в виду, что в отличие от официальных тестов все, что упоминается в этой статье, может быть изменено и улучшено. Тем не менее, это документ, которым Intel уже поделилась со своими основными тайваньскими партнерами, поэтому он определенно точен.

Флагманом планируемой Intel линейки графических процессоров Arc A-Series является видеокарта Arc A770. Она будет потреблять 225 Вт и должна поспорить с RTX 3060 Ti и Radeon 6650 XT, обогнав RTX 3060 и Radeon 6600. Судя по слайду, который мы получили, она дебютирует по цене 399 долларов или ниже. Учитывая, что с этого момента производительность драйверов Intel будет только повышаться, это довольно хорошая цена — при условии, что Intel сможет обеспечить ее соблюдение. A750, вероятно, будет урезанным вариантом того же чипа и будет потреблять 225 Вт, но будет проигрывать RTX 3060 и RX 6600 с 8 ГБ vRAM. Если Intel сможет правильно разыграть свои карты и на самом деле установить эти ценовые категории, производитель сможет очень быстро стать серьёзным игроком на рынке.Но если цены на самом деле будут заметно выше, то никто не купит их видеокарты.