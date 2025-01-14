В сеть слили стоимость GeForce RTX 5080 от Gigabyte

Финский ритейлер опубликовал список видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 от компании Gigabyte, которые отправятся в продажу с ценами от 1229 до 1669 евро. На удивление, одна из моделей доступна по рекомендованной розничной цене уровня Founders Edition — её будут продавать за 1229 евро, что по местным меркам может и нормально, но в США та же видеокарта стоит на 20% дешевле. Речь идёт о карте RTX 5080 WindForce 3 OC, которая является самым доступным вариантом в арсенале производителя. Более премиальные версии из серий Gaming OC, AERO OC и AORUS обойдутся потенциальным покупателям минимум на 190 евро дороже. Например, наиболее дорогой вариант RTX 5080 AORUS Xtreme WaterForce стоит 1669 евро, что достаточно дорого даже по современным меркам с учётом того, что производитель в целом сделал свои новинки менее доступными для потребителей.

Кроме того, версия RTX 5080 AORUS Xtreme WaterForce WB, предназначенная для кастомного жидкостного охлаждения, оценена в 1639 евро, что даже дешевле флагманской видеокарты с воздушным охлаждением. Примечательно, что большинство этих моделей представляют собой разогнанные версии, что указывает на более высокие частоты в режиме работы даже без дополнительного разгона. Например, у RTX 5080 Founders Edition частота в режиме разгона составляет 2617 МГц, тогда как ОС-модели Gigabyte демонстрируют частоту в 2700 МГц. Теперь будет интересно посмотреть на видеокарты других производителей и их цены на свою продукцию.