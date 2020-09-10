В сеть утекла упаковка Xbox Series X

В последнее время мы привыкли чаще видеть сливы информации от производителей, чем сами полноценные и официальные анонсы. К примеру, недавно мы узнали море интересной информации о игровой приставке Xbox Series X, а теперь производитель позволил инсайдерам слить в сеть изображения упаковки данной консоли. Оказалось, что ничего нового там не будет — консоль и правда имеет вытянутую форму и напоминает параллелепипед, а сверху расположена решетка с отверстиями для продува воздуха. Достаточно интересное решение, но пока что говорить об эффективности новой системы охлаждения в консоли рановато. Будем ждать официальных тестов и тогда можно будет говорить о разработке производителя. Но выглядит и правда необычно, тут не поспоришь.