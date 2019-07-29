В сеть утекли характеристики фотокамеры Canon EOS M6 Mark II

В конце августа компания Canon проведет презентацию, на которой покажут камеры Canon EOS 90D, EOS M5 Mark II и EOS M6 Mark II. Спецификации последней сегодня утекли в сеть. Если верить источнику, новинка получит 32,5 Мп датчик APS-C CMOS, созданный по новой технологии и обеспечивающий широкий динамический диапазон, процессор DIGIC 8+, возможность записывать видео в разрешении 4K с частотой кадров 30 FPS или Full HD со 180 кадрами в секунду, новый режим съемки Movie Picture Style, фирменную систему автофокуса Dual Pixel с увеличенной площадью и технологией Eye AF, улучшенную стабилизацию во время записи видео, брекетинг фокусировки, серийную съемку со скоростью 16 к/с и минимальную выдержку с электронным затвором 1/16000 с.