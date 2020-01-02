В сеть утекли характеристики топовой камеры Canon EOS-1D X Mark III

Сетевые источники поделились подробными характеристиками топовой зеркальной камеры Canon EOS-1D X Mark III, которая еще не был представлена официально. Новинка получит корпус с габаритами 158:83:168 мм и массой 1530 г, датчик изображения CMOS размерами 36:24 мм и разрешением 20,2 Мп, процессор Dual Digic, системой автофокуса с 61 точкой в обычном режиме и 525 точками в режиме LiveView, диапазоном светочувствительности ISO 50-409 600, выдержками от 1/8000 до 30 с, поддержкой серийной съемки со скоростью 16 к/с (20 к/с в режиме LiveView), записью видео 4К с кадровой частотой до 60 к/с, представлением данным в фото 8, 10, 14 бит в фото и 10 бит (с цветовой субдискретизацией 4:2:2) в видео, двумя слотами для карт памяти CFexpress 2.0 и неподвижным дисплеем.