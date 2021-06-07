В сеть утекли новые подробности о камере Canon EOS R3

В сеть утекли новые подробности об ожидаемой полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R3, разработка которой была анонсирована еще в апреле. Итак, камера получит CMOS-датчик с обратной засветкой и технологией многослойной компоновки, систему стабилизации изображения с эффективностью в 8 ступеней экспозиции при использовании стабилизированного объектива, систему автофокуса Dual Pixel AF нового поколения с выбором точки фокусировки взглядом, возможностью работы автофокуса при экспозиции до -7EV, серийную съемку 30 к/с, возможность записывать видео в RAW, поддержку Canon Log3 и передискретизации 4K, слоты для карт памяти CFExpress, батарею Canon LP-E19, откидной сенсорный дисплей, поддержку Wi-Fi 802.11ac и новый горячий башмак.

Комментарии и отзывы Canon EOS R3
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