В сеть утекли новые подробности о камере Canon EOS R3

В сеть утекли новые подробности об ожидаемой полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R3, разработка которой была анонсирована еще в апреле. Итак, камера получит CMOS-датчик с обратной засветкой и технологией многослойной компоновки, систему стабилизации изображения с эффективностью в 8 ступеней экспозиции при использовании стабилизированного объектива, систему автофокуса Dual Pixel AF нового поколения с выбором точки фокусировки взглядом, возможностью работы автофокуса при экспозиции до -7EV, серийную съемку 30 к/с, возможность записывать видео в RAW, поддержку Canon Log3 и передискретизации 4K, слоты для карт памяти CFExpress, батарею Canon LP-E19, откидной сенсорный дисплей, поддержку Wi-Fi 802.11ac и новый горячий башмак.