В сети появились данные о новейших серверных процессорах Intel

Корейское СМИ Brainbox собрало информацию о новейших серверных процессорах Intel Ice Lake и Cooper Lake из презентации ASUS, посвященной линейке серверов. Благодаря тому, что Cooper Lake-SP проложит путь для выхода первой модели серверного процессора на новой платформе "Whitley", его запуск планируется во втором квартале 2020 года. Cooper Lake-SP поставляется с TDP 300 Вт и будет доступен с конфигурации до 48 ядер, но также должна быть модель с 56 ядрами, такая как Xeon Platinum 9282, с TDP 400 Вт. Cooper Lake-SP поддерживает до 64 линий PCIe 3.0, 8 каналов памяти (всего 16 модулей DIMM), с частотой до 3200 МГц и четырьмя каналами Ultra Path Interconnect (UPI).

Ice Lake-SP, построенный по новому 10 нм + производственному процессу, появится вскоре после выпуска Cooper Lake-SP. Что касается спецификаций Ice Lake-SP, он будет иметь до 38 ядер для топовой модели в пределах 270 Вт TDP. Он поддерживает 64 линии PCIe 4.0 с тремя каналами UPI. Также имеется поддержка 8-канальной памяти, однако на этот раз есть возможность использовать постоянную память второго поколения Optane DC. Оба CPU uArches будут работать на новом LGA 4189 на разъеме P +.