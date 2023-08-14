В сети появились характеристики процессоров AMD EPYC 8004 Siena

Сегодня достаточно известный инсайдер поделился спецификациями предстоящих процессоров AMD EPYC 8004 Siena. Новые процессоры на архитектуре Zen 4 должны появиться на рынке в конце этого года или начале следующего и предназначены для серверов с упором на энергоэффективность, которым не обязательно нужна самая высокая производительность. Если опубликованные характеристики соответствуют действительности, то линейка процессоров AMD EPYC 8004 Siena будет включать как минимум шесть моделей с 8, 16, 24, 32, 48 и 64 ядрами, работающими на частотах от 2,20 до 2,55 ГГц и потребляющими от 90 до 200 Вт в зависимости от модели. Также стоит отметить, что процессоры AMD EPYC Siena будут иметь кэш третьего уровня объёмом до 128 МБ, что вдвое меньше, чем кэш третьего уровня процессора AMD EPYC Rome с 64 ядрами.

Ожидается, что Siena будет использовать новую платформу SP6 компании AMD, которая значительно менее сложна, чем платформа SP5, используемая для процессоров AMD EPYC 9000-серии, которые разработаны для достижения максимального количества ядер и обеспечения максимальной производительности. Например, ожидается, что SP6 будет содержать восьмиканальную подсистему памяти DDR5-4800, обеспечивающую достаточную пропускную способность для 64-ядерного процессора, но на текущий момент всё это вызывает лишь вопросы о цене. Понятно, что процессор для серверов не будет доступным решением, да и в рознице он продаваться, скорее всего не будет, но всё равно данные важные.