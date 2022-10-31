В сети появились изображения Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle

Сейчас многие крупные производители видеокарт активно работают над тем, чтобы реализовать свои новинки для нового поколения видеокарт RTX 40, но делают это крайне аккуратно и спокойно — дело в том, что производитель уже отменил одну модель видеокарты RTX 4080 на 12 ГБ, так что компании по вполне понятным причинам готовы отказаться от быстрого релиза новинок. Например, в сети появились изображения видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle, которая выглядит точно так же, как вариант из предыдущего поколения, только в данном случае пользователь получает более толстый радиатор и три вентилятора. Собственно, в линейке Eagle есть вариант на три вентилятора — RTX 3070. Но теперь компания добавила более толстый радиатор, чтобы пользователь имел возможность не переживать о перегреве.
К сожалению, качество данной модели довольно посредственное — производитель, видимо, хочет сделать Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle самой доступной видеокартой в линейке, чтобы предоставить потенциальным покупателям возможность завладеть качественным решением за адекватные деньги. Соответственно, здесь пластиковый кожух, довольно простые вентиляторы, крайне странный радиатор, если верить слитым в сеть изображениям, при этом нет подсветки, а бэкплейт выполнен из пластика. Будем надеяться, что производитель в конечном итоге действительно сделает эту видеокарту максимально привлекательным решением на фоне достаточно дорогих конкурентов от MSI и ASUS.