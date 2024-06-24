В сети появились первые тесты AMD Ryzen AI 9 HX 370

Сегодня в сеть утекли бенчмарки процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 поколения Strix Point, которые, если они, конечно, правдивые, демонстрируют высокую производительность ядер Zen 5 в одноядерном режиме. Стоит отметить, что первые процессоры серии AMD Ryzen AI 300 на базе архитектуры Zen 5 должны отправиться в релиз всего через несколько недель, и, вероятно, первые модели на базе этих процессоров уже тестируются обзорщиками, благодаря чему данные и попали в сеть. Например, сейчас в базе данных Geekbench отмечены ноутбуки ASUS Zenbook S16 и ASUS TUF Gaming A14, оснащённые топовым процессором Ryzen AI 9 HX 370. Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 относится к новой серии чипов и получил кластер из 12 ядер и 24 потоков с конфигурацией из четырёх ядер Zen 5 и восьми ядер Zen 5C.

Этот чип работает на тактовой частоте до 5,1 ГГц в режиме повышенных нагрузок, имеет 36 МБ кэша и графический процессор Radeon 890M iGPU с 16 вычислительными блоками или 1024 ядрами. По сравнению с предыдущим флагманом Ryzen 9 8945HS потенциальный покупатель должен получить прирост в 50% в плане количества ядер и потоков, а также на 33,3% больше вычислительных блоков и в 3,12 раза более высокую производительность NPU. Это действительно значительное отношение от поколения к поколению. И это отображается в баллах, которые ноутбуки получили в одноядерном режиме — это действительно производительные ноутбуки, которых хватит для работы и отдыха. Правда, пока что говорить про энергопотребление рановато.