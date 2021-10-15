В сети появились слитые тесты Intel Core i5-12600K

Сообщается, что после запуска нескольких процессоров в линейке 11-го поколения Intel приступила к тестированию процессоров следующего поколения (12-го). А теперь журналист издания Tom’s Hardware обнаружил грядущий процессор Intel Core i5-12600K Adler Lake в тесте Ashes of the Singularity. На данный момент выяснилось, что процессор Intel Core i5-12600K будет иметь 10-ядерную конфигурацию с шестью ядрами Golden Cove и четырьмя ядрами Gracemount. Среди них на Golden Cove есть функция Hyper-Threading, которая обеспечивает нестандартную настройку с 10 ядрами и 16 потоками. Сообщается, что он будет поставляться с 20 МБ кэш-памяти L3 и, как ожидается, будет иметь буст двухъядерного режима на 4,9 ГГц на ядрах Golden Cove, в то время как ускорение для всех ядер якобы зафиксировано на уровне 4,6 ГГц.

Что касается графической производительности, то Core i5-12600K в сочетании с графическим процессором NVIDIA RTX 3080 смог набрать 10800 баллов в предустановке Crazy 1080p, что, по-видимому, представляет собой улучшение на 10,2% по сравнению с Core i5-11600K. А ещё ему легко удается превзойти своего конкурента AMD Ryzen 5 5600X, набравшего 8100 баллов. Учитывая, что это просочившийся тест неизданного продукта, мы бы посоветовали вам отнестись к этой информации, касающейся Intel Core i5-12600K, с долей скепсиса. Если сообщения о ноябрьском анонсе Alder Lake верны, нам не придется долго ждать, чтобы узнать больше об этом процессоре из официальных источников.