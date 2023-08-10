В сети появились тесты AMD Ryzen 8000 Strix Point

Сегодня информационное издание Performance Databases обнародовала информацию о процессоре AMD Ryzen 8000 Strix Point, который, если эта информация действительно верная, имеет сразу 12 гибридных ядер Zen 5. В отличие от реализации Intel с P-ядрами и E-ядрами, гибридное решение AMD будет использовать стандартные ядра Zen и оптимизированные ядра Zen C. Разница между ними и E-ядрами заключается в том, что они предлагают ту же самую производительность и также поддерживают гиперпоточность, сохраняя при этом одинаковые тактовые частоты. Также стоит отметить, что популярное приложение CPU-Z определяет тестируемый процессор как образец AMD Eng с тактовой частотой 3,0 ГГц и одноядерным процессором, в то время как HWiNFO предоставляет более точные данные о конструкции из 12 ядер, разделённых по схеме 4+8.

Пока что можно сказать, что производитель явно будет делать ставку на гибридные ядра, что позволит существенно повысить производительность как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Ведь если теперь каждое ядро само по себе стало мощнее, то можно говорить о будущем существенном приросте производительности в самых разных сценариях. При этом никакой информации о повышении энергопотребления пока что нет, так что, вероятно, над этим AMD тоже поработала и неплохо — вопрос только в том, будет ли новый процессор дороже или останется на том же уровне цен. Это важно потому, что конкурировать придётся с чипами от Intel, у которых пока что никаких бонусов нет.
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