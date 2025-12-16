В сети появились тесты доступного чипа Intel

В сети продолжают появляться утечки бенчмарков будущих процессоров Intel Panther Lake. До сегодняшнего дня в них в основном фигурировали версии из топового ценового сегмента, однако теперь в сети засветился и один из более доступных вариантов. Процессор тестировался в Geekbench 6.3 под управлением Windows 11 и набрал 2451 балл в однопоточном режиме и 9714 баллов в многопоточном. Его предшественник Core Ultra 7 268V, в свою очередь, показывает 2639 и 10318 баллов соответственно. Итоговые значения могут отличаться в зависимости от используемого теста, но в целом результаты Panther Lake находятся близко к среднему уровню 268V. При этом оба процессора имеют конфигурацию из 4 P-ядер и 4 LP-E-ядер, однако Core Ultra 7 268V способен разгоняться до 5,0 ГГц, тогда как Core Ultra 7 365 достигает примерно 4,7 ГГц.

Разница в частотах заметна, при этом Core Ultra 7 365, по имеющимся данным, располагает TDP в диапазоне 22–55 Вт, тогда как Core Ultra 7 268V укладывается в 17–37 Вт. В итоге процессор Panther Lake оказывается примерно на 7% медленнее в многопоточном тесте и на 6% слабее в однопоточном по сравнению с Ultra 7 268V. Формально это выглядит как регресс производительности, однако с появлением новых тестов картина может измениться. Уже сейчас можно отметить, что Core Ultra 7 365 на PassMark показывает результаты на уровне 16-ядерного Core Ultra 7 255H, а этот тест считается более показательным, чем Geekbench. Да и финальных результатов пока что нет.