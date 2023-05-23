В сети появились тесты нового процессора Intel Core Ultra 7 1003H

Очевидно, этот результат теста следует рассматривать с некоторым сомнением, так как процессор может быть образцом предварительной версии с проблемами с производительности, которые ещё нужно устранить драйверами, например. Кроме того, тест Lightroom Classic обычно не является показателем реальной производительности — чаще всего его вообще никто не использует для тестов. При этом стоит отметить, что новая запись в бенчмарке PugetBench подразумевает, что компания Intel сохранит свою систему наименования процессоров — 3/5/7/9. Просто теперь в название добавят слово Ultra, которое в определённом смысле обновит дизайн производителя процессоров, но на самом деле ничего кардинально не изменит. Интересно посмотреть на флагманские решения.