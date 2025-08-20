В сети засветились тесты Steam Deck 2

В базе данных Geekbench появился новый продукт Valve под кодовым названием Fremont, который, судя по всему, станет игровой консолью. И в этом продукте используется кастомный процессор AMD с маркировкой 1772, относящийся к семейству Hawk Point 2 / Gorgon Point. Согласно тесту, чип для Fremont получил 6 ядер и 12 потоков, архитектуру Zen 4, а также произведён по 4-нм техпроцессу. В его конфигурации значатся 16 МБ кэша L3, 6 МБ L2, базовая частота 3,2 ГГц и буст до 4,8 ГГц. Для сравнения — в портативных консолях Steam Deck и Steam Deck OLED применяются кастомные APU AMD Aerith/Sephiroth на базе Zen 2 с 4 ядрами и 8 потоками, частотами до 3,5 ГГц и лишь 4 МБ кэша L3. На этом фоне система на кристалле для Fremont выглядит серьёзным шагом вперёд по вычислительной мощности.

Ранее ходили слухи, что Steam Deck 2 получит обновлённый чип Aerith Plus, однако информация быстро была опровергнута. Более того, Aerith Plus рассчитан на 20 Вт TDP и использует LPDDR5-8533, тогда как Fremont работает с обычной DDR5-5600, что также указывает на различия в конфигурациях. Пока неясно, станет ли новое устройство наследником Steam Deck или же Valve готовит совершенно иную консоль. Но судя по характеристикам, Fremont может оказаться самым мощным игровым устройством компании за всё время. При этом стоит напомнить, что ранее компания заявила, что не планирует пока что выпускать второе поколение своей игровой консоли, так что геймерам можно не переживать и спокойно покупать Steam Deck.