В следующем году: Vodafone перенесет 4G-сеть на Луну

В миссии по разведке космоса, Vodafone Germany планирует провести сеть 4G на Луне. Сеть 4G будет поставлена ​​на Луну в следующем 2019 году, сообщает провайдер. Эта инициатива является частью космической миссии немецких специалистов PTS.Сеть 4G будет проведена, чтобы установить связь с двумя Audi lunar cars, которые могут отправлять свой видеосигнал на землю. Vodafone использует телекоммуникационное оборудование Nokia для сети. Vodafone объяснили, что сеть 4G на Луне будет самой легкой из когда-либо разработанных и будет весить менее одного килограмма. Тем не менее, этого будет достаточно, чтобы позволить роботам Audi, которые отправляются в миссии для передачи HD-видео и данных с поверхности Луны.