VESA публикует встроенный стандарт DisplayPort версии 1.5

Ассоциация стандартов видеоэлектроники (VESA) объявила сегодня об опубликовании стандарта Embedded DisplayPort версии 1.5. Заменяя eDP 1.4b, опубликованный в 2015 году, eDP 1.5 сохраняет все ключевые функции предыдущей спецификации, но при этом добавляет дополнительные возможности и производительность. К ним относятся улучшенный протокол самообновления панели в сочетании с усовершенствованиями протокола VESA Adaptive-Sync, комбинация, которая приводит к дополнительной экономии энергии и улучшенному качеству движущегося изображения.

Как и в предыдущей версии спецификации, eDP 1.5 поддерживает самообновление панели - ключевую функцию энергосбережения в стандарте. При самообновлении панели статические изображения экрана сохраняются в памяти дисплея, в то время как другие части системы переходят в состояние ожидания с низким энергопотреблением. Система может на мгновение проснуться для обновления всего или части дисплея по мере необходимости. Это обеспечивает значительную экономию энергии в типичных приложениях для использования на ПК или планшетах. Функция самообновления панели была дополнительно оптимизирована в eDP 1.5 с добавлением расширенного протокола Panel Replay, который обеспечивает еще большую экономию энергии, а также улучшенную производительность дисплея, включая совместимость с Adaptive-Sync.
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