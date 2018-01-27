VIA Zhaoxin x86 4 и 8-ядерные процессоры SoC

VIA выпускает новые Zhaoxin процессоры. Zhaoxin запустил новые процессоры серии KX-5000. С выпуском KX-7000 он хочет снова конкурировать с AMD.KaixianKX является наименьшей из KaiXian, серия 5000 будет использоваться в ноутбуках и настольных компьютерах. Чипы KaiXian наносятся на 28-нм процесс от китайского HLMC, используя микроархитектуру WuDaoKou. Процессы представляют собой четырехъядерные модели до 2.0 ГГц с 8-ядерными версиями с одинаковой максимальной скоростью.

Серия KaiXian 5000 в основном предназначена для ПК, рабочих станций и ноутбуков. Эти SKU расположены против процессоров Intel Core i3 и Core i5.

Таким образом, самая быстрая модель имеет восемь ядер и восемь потоков работающих на частоте 2,0 ГГц на базе 64-разрядного чипа 187 мм2, который имеет 2,1 млрд транзисторов. Кэш L1 на 64 kb присутствует на одно ядро ​​и всего кэша L2 объемом 8 МБ. Инструкции включают Intel VT-x, Trusted Execution Technology, SSE4.2, AVX и AVX2. Чипы имеют PCIe 3.0, в общей сложности 16 дорожек, и еще четыре полосы, вероятно, для дополнительного соединения с чипсетом или чертой, даже с M2. Встроенный контроллер памяти поддерживает двухканальный ddr4-2133 до 64 ГБ. Встроенный графический процессор обеспечивает максимум 4096 x 2304 пикселей при 60 Гц через DP или HDMI.KaisHeng 20000Zhaoxin также анонсировала серию KaisHeng 20000, которая ориентирована на встроенные сети, хранилища и серверы. Эту серию не следует путать с аналогичной серией «ZX-2000», которая на самом деле представляет собой четырехъядерные процессоры ARM Cortex-A17.