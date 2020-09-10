VIPER GAMING представляет высокоскоростные комплекты DDR4-памяти VIPER 4 BLACKOUT

VIPER GAMING объявляют о выпуске своих высокоскоростных наборов памяти VIPER 4 BLACKOUT PERFORMANCE MEMORY объемом 16 ГБ. Эти модули разработаны для максимального увеличения потенциала компьютерных систем, включая жесткие игровые системы и установки для обработки видео.

Каждый модуль окружен алюминиевым теплораспределителем военного класса с усовершенствованной решеткой охлаждающих ребер для оптимизации его тепловых характеристик и эффективности.

Также высокоскоростные комплекты VIPER 4 BLACKOUT Series 16 ГБ (2x8 ГБ) доступны с частотой 4133 МГц, 4266 МГц и 4400 МГц и имеет совместимость с новейшими платформами Intel и AMD Ryzen. Они также построены из тщательно протестированных микросхем памяти и 10-слойной черной печатной платы для обеспечения высочайшего качества.

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