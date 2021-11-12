ВКС-система Logitech Rally Bar Mini

Logitech представила ВКС-систему Logitech Rally Bar Mini созданная для небольших помещений. Новинка совместима с любыми программными видеоклиентами и поддерживает самые распространенные на сегодняшний день сервисы видеосвязи, такие как Microsoft Teams и Zoom, может работать как в связке с ПК или Mac. Logitech Rally Bar Mini преобразит видеовстречи благодаря широкому функционалу с интеллектуальными функциями, высокому качеству изображения и чистому звуку. Использование ВКС-системы «всё в одном» значительно упрощает настройку оборудования для видеоконференций и управление им.

Широкие возможности установки ВКС-системы позволяют удобно «вписать» ее в любой интерьер. Новинка поддерживает настенное размещение, ее можно поставить на стол, или закрепить под или над экраном. А удобный органайзер для кабелей дает возможность аккуратно уложить все провода что обеспечивает их надежную фиксацию. Rally Bar Mini поддерживает работу как в режиме USB, так и в режиме аппаратного комплекса. Первый позволяет подключить систему к любому ПК или Mac посредствам USB. Второй – режим аппаратного комплекса. Он позволяет использовать приложения для видеоконференций Zoom, Microsoft Teams и ряд других прямо на устройстве без необходимости подключения компьютера или ноутбука.

Новинка оборудована высококачественной оптикой, которая способна обеспечить четкое изображение при разрешениях до 4К. Наличие привода позволяет производить панорамирование и изменение угла съемки по технологии RightSight. А поддержка интеллектуальных технологий и наличие «умного» видоискателя дает возможность автоматически распознавать людей и фиксировать на них фокус, тем самым, следя за ходом собрания или конференции.

Rally Bar Mini оборудован усовершенствованной аудиосистемой, которая обеспечивает насыщенное и естественное звучание. Высокоточные микрофоны способны формировать направленный сигнал и полностью фокусироваться на говорящем, подавляя посторонние шумы. А полнодуплексный режим обеспечивает качественный звук при одновременном захвате и воспроизведении голоса.