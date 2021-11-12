ВКС-система Logitech Rally Bar Mini

Logitech представила ВКС-систему Logitech Rally Bar Mini созданная для небольших помещений. Новинка совместима с любыми программными видеоклиентами и поддерживает самые распространенные на сегодняшний день сервисы видеосвязи, такие как Microsoft Teams и Zoom, может работать как в связке с ПК или Mac. Logitech Rally Bar Mini преобразит видеовстречи благодаря широкому функционалу с интеллектуальными функциями, высокому качеству изображения и чистому звуку. Использование ВКС-системы «всё в одном» значительно упрощает настройку оборудования для видеоконференций и управление им.
Простая настройка
Широкие возможности установки ВКС-системы позволяют удобно «вписать» ее в любой интерьер. Новинка поддерживает настенное размещение, ее можно поставить на стол, или закрепить под или над экраном. А удобный органайзер для кабелей дает возможность аккуратно уложить все провода что обеспечивает их надежную фиксацию. Rally Bar Mini поддерживает работу как в режиме USB, так и в режиме аппаратного комплекса. Первый позволяет подключить систему к любому ПК или Mac посредствам USB. Второй – режим аппаратного комплекса. Он позволяет использовать приложения для видеоконференций Zoom, Microsoft Teams и ряд других прямо на устройстве без необходимости подключения компьютера или ноутбука.Высокое качество изображения
Новинка оборудована высококачественной оптикой, которая способна обеспечить четкое изображение при разрешениях до 4К. Наличие привода позволяет производить панорамирование и изменение угла съемки по технологии RightSight. А поддержка интеллектуальных технологий и наличие «умного» видоискателя дает возможность автоматически распознавать людей и фиксировать на них фокус, тем самым, следя за ходом собрания или конференции.Превосходный звук
Rally Bar Mini оборудован усовершенствованной аудиосистемой, которая обеспечивает насыщенное и естественное звучание. Высокоточные микрофоны способны формировать направленный сигнал и полностью фокусироваться на говорящем, подавляя посторонние шумы. А полнодуплексный режим обеспечивает качественный звук при одновременном захвате и воспроизведении голоса.Основные достоинства: