Valve доставила в США много Steam Machine

Брэд Линч, известный инсайдер в сфере шлемов виртуальной реальности, который ранее сообщил о подготовке Steam Controller всего за две недели до его официального запуска, недавно написал в своих социальных сетях, что Valve может готовиться представить Steam Machine уже в ближайшие недели. Как и в прошлый раз со Steam Controller, судя по всему, компания в последнее время отправляет в США огромное количество игровых консолей, если верить данным из транспортных манифестов. По словам Линча, Valve активно заполняет свои склады в США, что может говорить о подготовке к скорому старту продаж.

При этом в документах техника обозначена просто как «игровые консоли», поэтому нельзя исключать, что речь идёт, например, о Steam Deck. Однако на горизонте нет крупных распродаж или праздников вроде Black Friday, ради которых компании обычно увеличивают запасы устройств. Также возможно, что сейчас как раз наступил момент, когда Valve изначально планировала выпуск Steam Machine, и она просто следует своему графику, размещая устройства на собственных складах, чтобы сократить расходы на логистику и хранение. Если последний вариант верен, можно с уверенностью сказать, что компания не планирует скорого релиза. Просто бренд загрузит консоли на склад и будет ждать выгодных цен на оперативную память, чтобы продавать консоли по разумной цене и при этом иметь высокую маржинальность на релизе. Да, звучит довольно неприятно для многих геймеров, но ситуация на рынке диктует правила.
