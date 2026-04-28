Valve может выпустить Steam Deck 2 уже в 2028 году

Сегодня компания Valve официально объявила цены и сроки начала продаж Steam Controller, и почти сразу после этого пользователи начали задавать вопросы о Steam Machine и даже о Steam Deck 2. К счастью, в комментарии для IGN разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе затронул тему новой портативной консоли напрямую. По его словам, работа над Steam Deck 2 уже активно ведётся внутри компании. Однако ни он, ни сама Valve пока не готовы раскрывать подробности о будущем устройстве, включая возможные характеристики или сроки выхода. При этом Гриффе отметил, что Steam Deck 2 станет результатом опыта, который компания получила во время создания всех предыдущих аппаратных проектов.

Ранее Valve уже намекала, что следующая версия Steam Deck должна предложить заметный прирост производительности по сравнению с нынешней моделью. Поэтому неудивительно, если компания дождётся появления более энергоэффективных решений уровня RDNA 4 или RDNA 5, которые смогут обеспечить высокую мощность без серьёзного удара по автономности устройства. При этом недавно также появились слухи, что новая консоль Valve может отказаться от кастомного процессора AMD. Вместо этого компания якобы рассматривает использование готового серийного решения — такой подход даст больше гибкости и позволит быстрее реагировать на изменения рынка или обновления процессоров. Если верить этим слухам, Steam Deck 2 может выйти в 2028 году — примерно по тому же сценарию, что и оригинальная модель.