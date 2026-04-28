Valve не выпускает Steam Machine из-за проблем с ОЗУ

Valve не так давно подтвердила, что была вынуждена отложить объявление цен на Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller из-за продолжающегося дефицита DRAM и нестабильности цен, которые в последние месяцы серьёзно ударили по рынку компьютерного железа. В итоге компания решила сделать исключение и раньше времени представить Steam Controller, не дожидаясь остальных устройств. При этом в свежем интервью Polygon компания Valve подтвердила то, о чём многие и так догадывались — Steam Machine и Steam Frame по-прежнему задерживаются именно из-за проблем с памятью. Инженер аппаратного подразделения Valve Стив Кардинали объяснил ранний запуск контроллера довольно просто — по его словам, в Steam Controller нет оперативной памяти, а значит вывести его на рынок заметно проще. Устройство уже готово к продажам, и компания хотела заранее накопить достаточные запасы, чтобы удовлетворить спрос на старте.

При этом он признал, что интерес покупателей может оказаться намного выше ожиданий Valve. По словам инженера, Steam Controller и Steam Machine идеально дополняют друг друга, поэтому логично было запускать их одновременно. Но задерживать готовый контроллер ради остальных продуктов компания не захотела. Тем более, что не совсем понятно, будут ли какие-то серьёзные изменения в плане ценовой политики чипов памяти в обозримом будущем — возможно, ОЗУ будет дорогой ещё несколько лет. В этом случае Steam Machine могут не выпустить от слова совсем.