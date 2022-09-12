Valve открыла центры по ремонту Steam Deck

Если что-то сломалось в вашей Steam Deck и вы не хотите пытаться починить это самостоятельно, у Valve теперь есть для вас новый вариант: вы можете отправить свой портативный игровой ПК в один из новых ремонтных центров компании, чтобы его починили. К сожалению, данная возможность предоставляется исключительно в тех странах, где портативный игровой компьютер продаётся официально, так что если вы купили гаджет по почте из другой страны через брокеров, то никакой возможности воспользоваться сервисным обслуживанием у вас просто нет. По словам Valve, ремонт всего, на что распространяется гарантия Steam Deck (которая в США составляет один год), будет бесплатным. Если на ваше устройство не распространяется гарантия, компания предложит отремонтировать его за определенную плату.

Если вы не хотите платить этот сбор, вы можете отказаться от ремонта и попросить вернуть вашу консоль от Steam. Это значит, что вы можете отправить устройство на бесплатную диагностику, а когда компания назовёт ценник уже решить платить вам за ремонт или это слишком дорого и не стоит потраченных денег. Конечно, если вы думаете, что можете исправить свою консоль от компании Steam самостоятельно, Valve полностью открыта для вас — она уже объединилась с iFixit, чтобы продать почти все части Steam Deck, чтобы вы могли получить детали, необходимые для самостоятельного ремонта. Правда, если вы не являетесь специалистом, то лучше этим вопросом самостоятельно не заниматься.
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