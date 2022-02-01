Valve подготовила более 100 игр для консоли Steam Deck

Valve протестировала более 100 игр, которые будут работать с предстоящей консолью Steam Deck. Из 100 игр, которые будут работать, 60 проверены на максимальную совместимость — это означает, что конфигурация контроллера и кнопок будут совпадать, интерфейс читаем а производительность будет хорошей.

Среди проверенных игр наиболее заметными являются Death Standing, Portal 2, Dark Souls 2 и 3, а также популярные инди-игры, такие как Cuphead и Celeste. Консоль Steam Deck будет доступна для покупки 25 февраля. Он работает на четырехъядерном процессоре AMD Zen и использует графический процессор на основе архитектуры AMD RDNA 2 с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища PCIe NVMe. Для игр используется 7-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 16:10, а игры, оптимизированные для Steam Deck, предназначены для разрешения 1280x800. Steam Deck работает под управлением Steam OS 3.0 от Valve на базе Arch Linux с поддержкой игр, разработанных для Windows.