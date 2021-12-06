Valve представила упаковку и футляр для переноски Steam Deck

Valve недавно завершила разработку прототипа Design Validation (DV) для Steam Deck с учетом улучшений предыдущих сборок EV2. Последняя редакция дизайна также включает подтверждение розничной упаковки устройства, которая состоит из простой картонной коробки с блоком питания для конкретного региона, Steam Deck, футляра для переноски и инструкций по установке. Портативный футляр для переноски моделей на 64 ГБ и 256 ГБ также был показан с версией на 512 ГБ, предназначенной для получения уникальной версии. Valve Steam Deck оснащен процессором AMD Zen 2 со встроенной графикой RDNA 2 и доступна для предварительного заказа по цене 399 долларов США за базовую модель на 64 ГБ с новыми заказами, которые, как ожидается, будут отправлены не раньше второго квартала 2022 года.