Vastarmor выпустила карты серии Radeon RX 6900 XT Alloy

Китайский производитель видеокарт Vastarmor недавно выпустил две новые пользовательские видеокарты Radeon RX 6900 XT: Radeon RX 6900 XT Super Alloy и Radeon RX 6900 XT Alloy.

Выпуск этих высококачественных карт произошел после того, как в последние недели компания расширила свою существующую линейку за счет предложений RX 6700 XT, RX 6500 XT и RX 6400. Эти новые карты RX 6900 XT, по-видимому, имеют идентичную печатную плату и тактовые частоты: базовую 1950 МГц, игровую 2135 МГц и ускоренную 2365 МГц. Обе карты имеют дизайн с тремя вентиляторами и тремя слотами, а Super Alloy рекламируется как имеющий «эффект дышащего света» и поддерживает модернизацию с водяным охлаждением. Две карты теперь доступны для покупки в Китае: Super Alloy указана по цене 9999 юаней (1525 долларов США), а Alloy — по цене 7999 юаней (1220 долларов США).