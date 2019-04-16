Вечный зонт Hedgehog Umbrella способный выдержать ураган

Более 1 миллиарда зонтов ломаются каждый год. На рынке, заполненном слабыми и одноразовыми зонтиками, это единственный зонтик, созданный на всю жизнь.

Труонг и Кахай Хо - инженеры-механики, работающие в автомобильной промышленности, создали зонт под названием Hedgehog Umbrella, способный противостоять урагану со скоростью 119 км/ч. Зонт Hedgehog использует каркас из углеродного волокна и конструкцию, которая позволяет каждому ребру вращаться и регулироваться независимо друг от друга, что обеспечивает устойчивость зонта в аэродинамике, справляясь с движением воздуха и развеваясь на верхней части зонта.

Зонтики Hedgehog Umbrella не из дешевых, но на каждый зонт дается пожизненная гарантия. Менее чем за три минуты потребители могут сменить традиционный черный зонт на голубой, розовый, фуксия или алый. Производители надеются в будущем заменить стальные компоненты титаном и добавить зонты меньшего и большего размера.