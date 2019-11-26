Вышел новый комплект памяти G.Skill DDR4

Компания G.Skill International Enterprise официально представила свои новые комплекты оперативной памяти G.Skill DDR4 для High-End DeskTop, которые могут похвастаться довольно приличным объемом в 256 гигабайт на комплект. То есть, вы покупаете один комплект памяти и получаете просто запредельное количество оперативной памяти, которая позволит вам работать с любым контентом. Конечно, стоит понимать, что такая мощность стоит больших денег, плюс здесь радиаторы красивые, высокие частоты памяти и прочие преимущества, которые довольно неплохо украшают вашу систему. Но здесь все же важнее получить именно громадный комплект памяти, который работает в многоканальном режиме и выдает более высокие скорости, чем обычные плашки.