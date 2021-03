Daedalic Entertainment анонсировала The Lord of the Rings: Gollum еще в 2019 году. На прошедшем мероприятии Future Games Show разработчик продемонстрировал первый игровой трейлер, где мы видим как выглядит будущая игра.

The Lord of the Rings: Gollum - первая видеоигра, разработанная в результате нового сотрудничества между Daedalic Entertainment и Middle-earth Enterprises. Игра построена на движке Unreal Engine. В основе сюжета, игра расскажет историю Голлума и его путешествия во вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

The Lord of the Rings: Gollum выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch в следующем году.