Вышел тизер-трейлер The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum была представлена еще в прошлом году. Это приключенческая игра, действие которого происходит во вселенной Д.Р.Р. Толкина Властелин Колец. Было показано несколько скриншотов и некоторые подробности. Разработкой игры занимается компания Daedalic Entertainment совместно с Middle-earth Enterprises.

The Lord of the Rings: Gollum будет работать на движке Unreal Engine и будет переведен на несколько языков, чтобы поклонники со всего мира могли насладиться этим новым приключенческим проектом. Игрок будет играть за "Голлума и Смеагола" и предлагает уникальную механику скрытности.