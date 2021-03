Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two

Вышел второй трейлер к игре Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two. Заключительная часть выходит на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Stadia 18 марта 2021 года.

Объедините армии Стражей и сражайтесь в цитадели самого Темного Лорда в последней попытке запечатать зло раз и навсегда. С совершенно новым Sentinel Hammer в руке Slayer будет разрывать, рвать и теперь сокрушать каждого демона на своем пути через древние поселения Sentinel, опустошенные города Земли и за их пределами, сражаясь с новыми более сильными демонами. Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two - эпическое завершение саги DOOM Slayer.