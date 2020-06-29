Вышло крупное обновление для DOOM Eternal Update 2 с новой картой

Вышло новое крупное обновление DOOM Eternal Update 2, которая приносит в игру новую карту Torment и многое другое. Новая карта оборудована прыжковыми площадками, которые дают преимущество над противником. Обновление вносит улучшения в многопользовательский режим, а также исправления и устранение ошибок. Теперь игроки имеют возможность настраивать отдельные настраиваемые привязки клавиш для каждого демона. С новым обновлением в игре будет еще больше Empowered Demons. Одним словом, игра станет еще интересней и сложней.

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