Sea of ​​Thieves Ships of Fortune стало доступным для владельцев ПК, Xbox One. Обновление весит 11 Гб для версии Windows и 6,8 Гб для Xbox One. Список нововведений доступен на официальном сайте игры.

Ships of Fortune добавляет новую систему эмиссаров в открытом море. Увеличено ограничение уровня с 50 до 75. Улучшен игровой процесс и добавлены три породы кошек. Они будут бродить по кораблю в поисках лучшего места для сна.