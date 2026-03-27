Вышло переиздание BloodRayne: Definitive Collection на физическом носителе

Любители динамичных экшенов, леденящего душу ужаса и захватывающих вампирских приключений могут ожидать незабываемый опыт с BloodRayne. Переиздание BloodRayne: Definitive Collection объединяет три ключевых игры этой культовой франшизы в одном блестящем комплекте, адаптированном под современные платформы. Эти игры теперь доступны в премиальном физическом формате с улучшенной производительностью и плавностью благодаря новым патчам, разработанным как для преданных фанатов, так и для новичков.

Выпуском этого коллекционного издания занимается Strictly Limited, работающий в партнерстве с Ziggurat Interactive, чтобы предложить лучший способ познакомиться с легендарными похождениями Рейн на консоли **PlayStation 5** и **Nintendo Switch**. Коллекция будет представлена в двух уникальных изданиях и включает в себя обновленные версии: BloodRayne: Terminal Cut, BloodRayne 2: Terminal Cut и BloodRayne Betrayal: Fresh Bites. Этот сборник представляет полное переосмысление эпической истории про героиню-дампира. Игрокам предстоит примерить на себя роль Рейн — половинчатого создания, сочетающего в себе черты человека и вампира. Она выступает в роли агента таинственного Общества Серы, которое охотится на сверхъестественных врагов по всему миру. На протяжении трилогии Рейн остается одной из первых ярких антигероинь в истории видеоигр. Ее путь — это борьба с оккультными силами, жуткими монстрами и сверхмощными вампирами, где за каждым шагом скрывается необходимость взглянуть в лицо своей собственной темной сущности.