Видеоигра Call of Duty: Black Ops Cold War официально подтверждена

Компания Activision официально подтвердила новую игру франшизы Call of Duty. Игра получила название Call of Duty: Black Ops Cold War. Ранее был представлен тизер-трейлер в котором нам показали события происходившие в период "Холодной войны". Кроме самой компании Activision, в разработке игры принимала участие студия Treyarch. В результате Call of Duty этого года теперь является игрой Black Ops. Компании Activision предстоит еще много работы и ходят слухи, что игра выпуск Black Ops Cold War состоится в октябре этого года.