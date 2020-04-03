Видеоигра Call of Duty: Modern Warfare Campaign Remastered станет эксклюзивом для PS4

2020-04-03, Автор - Ramil; Продукт - Call of Duty: Modern Warfare Campaign Remastered; [91]
Call of Duty: Modern Warfare Campaign Remastered оживляет эпическую кампанию из блокбастера 2009 года Call of Duty: Modern Warfare 2. Но переизданного в улучшенном разрешении HD.

Испытайте классические миссии, Cliffhanger, The Gulag и Whiskey Hotel, присоединившись к Soap, Price, Ghost и остальной части Целевой группы 141 в захватывающей битве и наведении порядка в мире.

В игре присутствует только часть кампании в оригинальной игре - режимы Multiplayer и Spec Ops отсутствуют. Игра Call of Duty: Modern Warfare Campaign Remastered получит 30-ти дневный эксклюзив на PlayStation 4.

Комментарии и отзывы Call of Duty: Modern Warfare Campaign Remastered
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