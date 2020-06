Видеоигра Crash Bandicoot 4: It's About Time доступна для предзаказа

Видеоигра Crash Bandicoot 4: It's About Time официально подтверждена и была продемонстрирована в прямом эфире 22 июня. Игра представлена в жанре платформер. В настоящее время все права на серию принадлежат компании Activision, а разработкой игры занимаются студии Vicarious Visions и Beenox. В Crash Bandicoot 4: It's About Time игровым персонажем является мутировавший сумчатый грызун - Крэш Бандикут, который сражается с злодеем Нео Кортекс. Crash Bandicoot 4: It's About Time появится на платформах PlayStation4 и Xbox One.