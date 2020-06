Видеоигра Fast & Furious: Crossroads выйдет в 7 августа 2020 года

Новый трейлер видеоигры Fast & Furious: Crossroads говорит нам о официальной дате выпуска игры, это 7 августа 2020 года. Хотя изначально игра должна была появится в мае. В игре доступны множество автомобилей навороченных разным оружием. Игрокам предстоит уничтожать противников и выполнять задания.

В озвучке персонажей участвовали актеры Вин Дизель и Мишель Родригес. Разработкой игры занималась студия Slightly Mad Studios, известная нам по проектам Project Cars, Need for Speed Shift и Need for Speed Shift 2: Unleashed.