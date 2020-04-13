Видеоигра Hatred появится на платформе Nintendo Switch

Информация об игре Hatred появилась еще в 2014 году. Разработчик игры, Destructive Creations объявил о том, что игра все таки появится на консоли Nintendo.

Hatred представляет собой игру в жанре аркадного шутера. Вы побываете в шкуре маньяка-убийцы. Персонаж ненавидит человечество и начал кровожадный поход, убивая невинных людей и сотрудников полиции.

Hatred вторая игра в истории игровой индустрии, получившая максимальный возрастной рейтинг. Впервые когда игра появилась в магазине Steam, она сразу же была удалена по понятным причинам, они слишком мрачна и в ней присутствуют откровенные сцены насилия.