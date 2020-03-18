Видеоигра Monster Hunter World - самая продаваемая игра компании Capcom

Расширение под названием Monster Hunter World: Iceborne продана по миру в количестве 5 миллионов копий. Об этом сообщает, финансовые отчеты компании. К слову, Monster Hunter World продана в количестве 15 миллионов копий.

Этот результат был достигнут всего за 6 месяцев с открытия проекта. Видеоигра Monster Hunter World является 5-ой частью в серии. Такие результаты, могут сподвигнуть разработчиков на дальнейшее развитие франшизы.

Скорее всего в будущем, Capcom в будущем запустит новые проекты или продолжение видеоигры Monster Hunter World.