Видеоигра Nioh 2 получила новое обновление 1.07

2020-04-03, Автор - Ramil; Продукт - Nioh 2; [79]
Издателем видеоигры Nioh 2 являются две компании Koei Tecmo и Sony Interactive Entertainment. Разработчики выпустили новое обновление версии 1.07.

Обновление содержит дополнительные настройки сложности. Проведена корректировка нескольких миссий. Некоторые миссии станут очень сложными, поэтому разработчик внедрил выбор сложности. Изменения коснулись миссий: A Favori for the Blacksmith, The Greedy Hunter, The Burning Sky и других.

Добавлена ​​функция инициализации настроек в настройках HDR. Улучшена производительность и исправлены ошибки в игровом процессе.

Комментарии и отзывы Nioh 2
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