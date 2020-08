Видеоигра The Last of Us Part II получает новое обновление Grounded Update

Naughty Dog официально анонсировала обновление "Grounded Update", который добавляет 8-битный режим, режим сложности "Grounded", бесконечные боеприпасы, замедленное движение, гироскопическое прицеливание и многое другое. Naughty Dog добавляет более 30 различных режимов графики, включая черно-белый, 8-битный режим и cel-shading, все они меняют внешний вид игры. Naughty Dog официально анонсировала обновление "Grounded Update", который добавляет 8-битный режим, режим сложности "Grounded", бесконечные боеприпасы, замедленное движение, гироскопическое прицеливание и многое другое. Naughty Dog добавляет более 30 различных режимов графики, включая черно-белый, 8-битный режим и cel-shading, все они меняют внешний вид игры. Обновление Grounded Update выходит уже сегодня. Обновление Grounded Update выходит уже сегодня. Комментарии и отзывы The Last of Us Part II Grounded Update