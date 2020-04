Видеоигра The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV появится в конце этого года

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV - финальная часть в серии игр Trails of Cold Steel, как ожидается, будет выпущена в Северной Америке и Европе. Японская ролевая JRPG-игра с превосходной историей, уникальной системой развития персонажей. Разработчик утверждает, что в финальную часть необходимо играть, только после завершения третьей части.

Разработчик игры подтвердил, что The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV появится осенью на платформе PlayStation 4, а версия для ПК и Nintendo Switch появятся в 2021 году.