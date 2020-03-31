Видеоигра Ultimate Ninja Storm 4 является самой популярной среди файтингом

2020-03-31, Автор - Ramil; Продукт - Ultimate Ninja Storm 4; [95]
Разработчик Cyberconnect2, подтвердила то, что Ultimate Ninja Storm 4 была продана в количестве 5,8 миллиона копий по всему миру, делая ее самой продаваемой среди популярных файтинг проектов этого поколения. Недавно разработчик выпустил новое обновление под названием Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, которая включает в себя DLC и различные добавления.

Помимо Ultimate Ninja Storm 4 есть и другие проекты, которые заслуживают внимания: Super Smash Bros. Ultimate, Mortal Kombat X, Tekken 7, но несомненно Ultimate Ninja Storm 4 очень успешна. Франшиза Ultimate Ninja Storm достигла 20 миллионов продаж.

Комментарии и отзывы Ultimate Ninja Storm 4
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