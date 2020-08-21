Видеоигры Mortal Shell и Black Mesa добавлены в игровой сервис NVIDIA GeForce Now

Каждый четверг компания NVIDIA добавляет новые игры в игровой сервис GeForce Now. На этой недели было добавлены семь игр. Среди новинок можно отметить Mortal Shell и Black Mesa. Ранее было известно, что GeForce Now появится в ChromeOS. Игры распределены между разработчиками Valve, Ubisoft и инди-разработчиками. Добавленные игры уже доступны в игровом сервисе GeForce Now.
Полный список добавленных игр
- Mortal Shell (новая игра запущена в Epic Games Store - 18 августа)
- Peaky Blinders: Mastermind (выпуск в Steam - 20 августа)
- Black Mesa
- Half-Life 2: Deathmatch
- Half-Life 2: Episode 2
- Steel Division 2
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (Epic Games Store)