Видеоигры Mortal Shell и Black Mesa добавлены в игровой сервис NVIDIA GeForce Now

Каждый четверг компания NVIDIA добавляет новые игры в игровой сервис GeForce Now. На этой недели было добавлены семь игр. Среди новинок можно отметить Mortal Shell и Black Mesa. Ранее было известно, что GeForce Now появится в ChromeOS. Игры распределены между разработчиками Valve, Ubisoft и инди-разработчиками. Добавленные игры уже доступны в игровом сервисе GeForce Now.

Полный список добавленных игр

  • Mortal Shell (новая игра запущена в Epic Games Store - 18 августа)
  • Peaky Blinders: Mastermind (выпуск в Steam - 20 августа)
  • Black Mesa
  • Half-Life 2: Deathmatch
  • Half-Life 2: Episode 2
  • Steel Division 2
  • Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (Epic Games Store)
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