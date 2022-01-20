Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 оценена в $230

Компания AMD представила профессиональную видеокарту Radeon PRO W6400, которая обойдется в 230 долларов. Новинка характеризуется GPU Navi 24, который выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, 12 исполнительными блоками, 768 потоковыми процессорами, производительностью на операциях с одинарной точностью 3,5 TFLOPS, 4 ГБ памяти GDDR6, работающей на эффективной частоте 16 ГГц, 16 МБ кеш-памяти Infinity Cache и 64-разрядной шиной, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, поддержкой интерфейса PCIe 4.0 (четыре линии), TDP 50 Вт и длиной в один слот компьютерного корпуса. Когда графический адаптер появится в продаже, пока не сообщается.