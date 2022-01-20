Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 оценена в $230

Компания AMD представила профессиональную видеокарту Radeon PRO W6400, которая обойдется в 230 долларов. Новинка характеризуется GPU Navi 24, который выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, 12 исполнительными блоками, 768 потоковыми процессорами, производительностью на операциях с одинарной точностью 3,5 TFLOPS, 4 ГБ памяти GDDR6, работающей на эффективной частоте 16 ГГц, 16 МБ кеш-памяти Infinity Cache и 64-разрядной шиной, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, поддержкой интерфейса PCIe 4.0 (четыре линии), TDP 50 Вт и длиной в один слот компьютерного корпуса. Когда графический адаптер появится в продаже, пока не сообщается.

Комментарии и отзывы AMD Radeon PRO W6400
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile с памятью 16 Гбит / с и TG…
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile с памятью 16 Гбит / с и TGNVIDIA готовит мобильный графический процессор GeForce RTX 3080 Ti, который предположительно предлагает с…
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G).…
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G).Видеокарты Radeon RX 6700 XT выступают прямым конкурентам GeForce RTX 3060 Ti, обходя их по общему уровню…
Представлена видеокарта Gainward GeForce RTX 2060 12GB Ghost…
Представлена видеокарта Gainward GeForce RTX 2060 12GB GhostКомпания Gainward пополнила ассортимент видеокарт моделями GeForce RTX 2060 12GB Ghost и GeForce RTX 2060…
NVIDIA готовит к релизу улучшенную RTX 2060…
NVIDIA готовит к релизу улучшенную RTX 2060Слухи о втором дыхании серии NVIDIA RTX 3000 уже какое-то время обсуждают на просторах интернета, да и RT…
NVIDIA выпускает WHQL-драйверы GeForce 511.17…
NVIDIA выпускает WHQL-драйверы GeForce 511.17Сегодня NVIDIA выпустила новую версию программного драйвера GeForce. В версии 511.17 представлена ​​нумер…
NVIDIA RTX 3050 может появиться с вариантами памяти 4 ГБ и 8…
NVIDIA RTX 3050 может появиться с вариантами памяти 4 ГБ и 8По слухам, видеокарта RTX 3050 поступит в двух вариантах: GA106-140 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и 2304 ядрам…
Видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT оценена в $200…
Видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT оценена в $200Как и было обещано, сегодня компания AMD показала видеокарту Radeon RX 6500 XT, которая стала самой дешев…
AMD ROCm 4.5 прекращает поддержку архитектуры "Polaris"…
AMD ROCm 4.5 прекращает поддержку архитектуры Платформа вычислительного программирования AMD ROCm - конкурент NVIDIA CUDA - отказалась от поддержки гра…
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспортаОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor