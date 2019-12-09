Видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT получит 8 ГБ памяти

Официальный дебют бюджетной видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT должен состояться уже 12 декабря, но в сети продолжают появляться новые подробности о грядущей новинке. По крайней мере, в сеть утекли изображения вариантов от MSI из линеек Mech и Gaming. Судя по рендерам, оба варианта имеют 8 ГБ памяти. Также сообщается, что модель Gaming получит заводской разгон – частота GPU составит 1905 МГц, а вот частота памяти останется нетронутой. К сожалению, цена видеокарты и количество потоковых процессоров пока держатся в секрете.