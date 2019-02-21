Видеокарту ASUS GTX 1660 Ti ROG Strix Gaming OC показали на рендере

Уже завтра компания NVIDIA представит видеокарту GeForce GTX 1660 Ti, ну а пока можно взглянуть на утекшие в сеть фото адаптера от разных производителей. Например, в сети появились изображения трех вариантов от компании ASUS: GTX 1660 Ti Phoenix OC, GTX 1660 Ti Dual OC и GTX 1660 Ti ROG Strix Gaming OC. Судя по снимкам, нас ждет очень компактная модель с простой системой охлаждения, так и мощная видеокарта линейки ROG, для которой понадобится всесильный корпус. Бросается в глаза, что обе младшие модели построены на коротких печатных платах, которые сильно похоже на референсный образец. Что до старшей модели ROG Strix Gaming, то она явно позаимствовала плату у других игровых адаптеров ASUS.