Видеокарта GeForce GTX 1630 оказалась слишком слабой

Несколько дней назад NVIDIA выпустила новую низкобюджетную видеокарту GeForce GTX 1630, розничная цена которой составляет 169 долларов. Благодаря тестированию, проведенному такими техническими изданиями, как Guru3D и TechPowerUP, мы обнаружили, что новый графический процессор не только медленнее, чем графический процессор AMD Radeon RX 6400 RDNA 2, но и идентичен с точки зрения производительности графическому процессору NVIDIA GTX 1050 Ti 2016 года. Глядя на статистику производительности по сравнению с другими картами, становится очевидным, что NVIDIA официально планировала заменить ранее существовавшую GTX 1050 Ti. GTX 1050 Ti, первоначально выпущенная в 2016 году, основана на архитектуре NVIDIA Pascal и выпущена по цене 139 долларов.

По результатам Inno3D, NVIDIA GTX 1630 равна GTX 1050 Ti, с улучшением на 17% по сравнению с вариантом GTX 1050 без Ti. Веб-сайт производителя при этом продолжает доказывать, что NVIDIA GeForce GTX 1630 включает в себя обновленный медиадекодер, который поддерживает кодеки VP8 и H.265 (HVEC), чего не было в серии Pascal. Новая видеокарта NVIDIA GTX 1630 предлагает графический процессор TU117-150 с архитектурой Turing и 512 ядрами CUDA. Так что модель, конечно, стоит недорого, но если вам нужна более адекватная производительность, то стоит посмотреть в сторону чего-то чуть более дорогого, но с гораздо большими возможностями в видеоиграх. Всё же 170 долларов за видеокарту 2016 года — слишком уж дорогое удовольствие.